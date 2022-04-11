Иркутск, 11 апреля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области известило об окончании уголовного дела в отношении теперь уже бывшего чиновника городской администрации, обвинённого в получении взятки девятью квартирами. Подробности 11 апреля сообщает телеграм-канал ведомства.

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По версии следствия, начальник юридического отдела земельного департамента комитета по управлению муниципальным имуществом и потребительскому рынку администрации города Иркутска, являясь должностным лицом администрации г. Иркутска, был осведомлен о том, что действия ООО «МетРоссо» — застройщика многоквартирного жилого дома (по адресу: г. Иркутск, ул. Пискунова, 40) по осуществлению строительства без получения в установленном законом порядке разрешительной документации являются незаконными, предоставил возможность для собственника Объекта свободно им распоряжаться, не организовав и не предприняв достаточного комплекса мер по признанию права собственности на Объект у ООО «МетРоссо» отсутствующим, и мер по оспариванию дальнейшего перехода права собственности на указанный Объект иным лицам. Чиновник принял решение о заключении мирового соглашения с застройщиком, где стороны отказались от исковых требований об обязании снести самовольную постройку.

Постановлением четвертого арбитражного апелляционного суда мировое соглашение было утверждено. В результате застройщик продал все квартиры в новостройке, несмотря на то, что дом не был введен в эксплуатацию в установленном законом порядке.

Впоследствии на основании решений Иркутского областного суда на граждан, являющихся собственниками жилых помещений, возложена обязанность по сносу незаконно возведенного дома.

За свои действия чиновник получил от коммерческой организации взятку в виде девяти квартир, общей стоимостью свыше 7,8 млн. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта 2021 года в администрации областного центра и по месту жительства фигуранта уголовного дела, возбуждённого согласно п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий»).

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