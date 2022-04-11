Петропавловск-Камчатский, 11 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Для отдалённых районов Камчатки централизовано закупили сахар, об этом в программе «Камчатка. Главное за неделю» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

Иван Шилов ИА REGNUM Сахар

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Глава региона заверил, что цены на товары первой необходимости стабилизировались и даже снизились.

Сахар для районов Камчатки закупили в Краснодарском крае. Его доставят в край за счет бюджетных средств.

«Мы рассчитали годовой объём и в полном объёме его обеспечим по регулируемой через субсидии цене. С учётом неопределённости на товарных рынках мы будем активнее задействовать такой механизм централизованной закупки и последующей доставки до труднодоступных районов края продуктов первой необходимости», — пояснил Солодов.

Всего на доставку социально значимых продуктов питания в районы Камчатки выделено из бюджета около 40 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за март существенно поднялись цены на бананы и стиральный порошок. Дешевле стали продаваться огурцы (-6,4%), помидоры (-4,3%) и неразделанная мороженная рыба (-4,1%), написалоastv.ruсо ссылкой на данные Сахалинстата.