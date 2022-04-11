Ефремов, Тульская область, 11 апреля, 2022, 11:25 — ИА Регнум. В Тульской области 66-летний мужчина расстрелял из охотничьего ружья свою соседку, а также открыл стрельбу по сотрудникам полиции. В настоящее время подозреваемый задержан, сообщили 11 апреля в пресс-службе СУ СКР по Тульской области.

Sledcom.ru Следственный комитет

По предварительным данным, вечером 10 апреля 41-летняя женщина вместе со своей знакомой шла по улице Центральной села Шилово Ефремовского района. В этот момент к ним подошёл 66-летний сосед, он достал ружьё и дважды выстрелил в женщину. Вторая женщина вызвала скорую, однако спасти потерпевшую медики не смогли — ранения оказались слишком тяжёлыми.

Подозреваемого задержали по горячим следам в посёлке Восточный, он оказал сопротивление — выстрелил из ружья в сотрудника отряда специального назначения «Гром» УМВД России.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве и по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В ближайшее время следователь намерен ходатайствовать перед судом об аресте задержанного.