Симферополь, 11 апреля 2022, 11:24 — REGNUM В Крыму сбитый беспилотный аппарат повредил крыши двух домов. Об этом 11 апреля сообщил глава администрации Красноперекопского района Крыма Сергей Биданец.
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«В селе Таврическое повреждены кровли двух домов, есть повреждения окон. По предварительной информации, это был беспилотник», — приводит слова чиновника РИА Новости.
Украинский беспилотник был сбит силами противовоздушной обороны над территорией Крыма вечером 10 апреля.