Москва, , 11:23 — REGNUM Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) 12 апреля проведёт презентацию обновленной линейки форумов в эфире ток-шоу «Маршрут на форум. Поехали!».

Молодежный форум Orenburg. gov. ru

Организаторы презентуют ключевые элементы, нововведения форумов, объявят начало регистраций. Выпускники форумов поделятся своими историями успеха. Трансляция будет доступна в официальной группе Росмолодёжи ВКонтакте.

В мероприятии примут участие Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, руководитель Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) Ксения Разуваева, министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, генеральный директор VK Владимир Кириенко, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков и многие другие.

С 2022 года линейка форумов Росмолодёжи — это экосистема, где каждая площадка усиливает другую, а все вместе работают на общие результаты и интересы молодёжи и региона. Форумы создают среду для личностного и профессионального роста молодых людей, ориентируясь на их запросы. Ребята могут выиграть стажировку у именитых партнёров и получить поддержку сервиса Росмолодёжь. Гранты. Выбрать форум для участия и подать на него заявку можно на сайте.

Ежегодно участниками форумов становятся молодые люди от 18 до 35 лет из числа лидеров молодёжных проектов, студенческих сообществ, руководителей некоммерческих организаций, молодых специалистов. Мероприятия форумов охватывают более 1 млн человек.

В линейку форумов Росмолодёжи в 2022 году вошло 19 площадок. Двенадцать всероссийских форумов: «Бирюса», «Евразия Global», «Острова», «Машук», «Самолва», «Таврида», «Территория смыслов», Предпринимательский молодёжный форум, «Работающая молодёжь», Форум социального призвания, «Шум», «Экосистема». Семь окружных форумов: «Алтай. Территория развития», «Амур», «Иволга», «Ладога», «Ростов», «Среда», «Утро». Каждый форум имеет тематику иреального заказчика (регион или орган власти) и партнёров. По итогу будет достигнут результат, значимый для участников, отраслей и места проведения форума.

«Росмолодёжь. События» — специальная платформа Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь), которая объединяет все события и мероприятия ведомства и партнёров. Платформа включает как масштабные регулярные события (линейку форумов платформы Росмолодёжь. События), так и единовременные (Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, Онлайн-марафон «ЯМолодость», Фестиваль Всероссийского конкурса «Большая перемена» и другие).