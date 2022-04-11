Кемерово, , 11:24 — REGNUM В Кемерове 95-летний юбилей отметил ветеран Великой Отечественной войны Николай Лезвиев. Об этом сообщил мэр города Илья Середюк.

Ветеран Николай Лезвиев с супругой Ириной Ильдиневой t. me/ilyaseredyuk

«Николай Федорович рано начал свой трудовой путь, а уже в 17 лет отправился на фронт защищать Родину от фашистов и японских милитаристов, — рассказал Середюк в своём телеграм-канале. — После войны он приехал жить в Кемерово, и 26 лет прослужил на благо общества и города в органах внутренних дел».

Он отметил, что у Николая Лезвиева и его супруги Ирины Ивановны Ильдиневой день рождения в один день.