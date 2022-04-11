Челябинск, 11 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Челябинской области с 24 февраля по 6 апреля уменьшилось число вакансий. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

На начало отчётного периода их было 31 767, а 9 марта — 30 751. К 23 марта число вакансий сократилось до 29 808, а к 6 апреля уже до 29 121.

Всего количество вакансий упало на 2646. При этом снижается и число лиц, состоящих на учёте в качестве безработных. Их стало меньше на 181 человека.