Ставрополь, , 11:23 — REGNUM В Ставропольском крае нет повода волноваться из-за закрытия иностранных компаний. Из всех работавших в регионе предприятий закрылись лишь две — «Макдоналдс» и «Адидас». Ситуация на рынке труда стабильная, массовых сокращений нет. Об этом сообщил 11 апреля губернатор края Владимир Владимиров.

Закрытый Макдональдс Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Не так страшен черт, как его малюют. <…> На сегодня «простаивают» только две организации — «Макдоналдс» и «Адидас». При этом сотрудников своих они не увольняют, о намерении совсем закрыться не говорят. Следим за ситуацией в них ежедневно», — написал глава Ставрополья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

При этом, по словам губернатора, риски закрытия или нестабильной работы все же продолжают сохраняться и «для компаний не только с иностранными «корнями». Однако, чтобы не допустить проблем на предприятиях, краевые власти при поддержке федерального центра предпримут меры поддержки.

«Мы получили федеральные средства в помощь работодателям — 500 млн рублей. Еще 5 млн рублей выделили из региональной казны в рамках софинансирования. Они будут адресованы тем организациям, в которых есть вероятность простоя», — заявил Владимиров.