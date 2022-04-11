Тарбагатайский район, Бурятия, 11 апреля, 2022, 11:22 — ИА Регнум. В селе Нижний Саянтуй Тарбагатайского района Бурятии произошло массовое отравление воспитанников детского сада «Черёмушка». По словам родителей, 7 апреля после обеда у детей в ясельной группе началась рвота, передаёт группа «Тарбагатай-инфо».

Gradkostroma.ru Детский сад

Заведующий детсадом Константин Игумнов уточнил, что рвота началась после сончаса у трёх детей. Ещё у троих воспитанников рвота началась вечером, после чего родителям рекомендовали обратиться в больницу.

«В других группах МАДОУ д/c «Черёмушка» подобных случаев не зафиксировано. На сегодняшний день одним из воспитанников сада сданы анализы, ожидаем результатов лабораторных исследований», — отметил заведующий.

Проверку по факту происшествия организовали сотрудники Роспотребнадзора, сообщает корреспондент ИА REGNUM.