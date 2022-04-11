11 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём и расширять военную помощь. Его «дипломатичное» заявление обсуждают в соцсетях.

Татьяна Иващенко, , 13:25 — REGNUM Соцсети 11 апреля продолжают обсуждать информацию о том, что глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования конфликта на Украине силовым путём и расширять военную помощь.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По словам Борреля, противостояние Украины и России должно «быть выиграно на поле боя». Также он наполнил о дополнительных 500 млн евро, которые ЕС выделил на поставки оружия киевскому режиму, и пообещал в скором времени ввести новые санкции против РФ.

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«Ну, надеюсь, наше руководство это читает», — комментирует Евгений — подписчик группы в телеграм-канале, посвящённой спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

«До последнего украинца?» — спрашивает Diplodok.

«Всё нутро у них вылезло наружу», — охарактеризовал «дипломатию» ЕС ещё один пользователь.

«Боррель, как всегда, в своём репертуаре», — отмечает Евген С.

«Они перестали прятаться даже, какие ***», — пишет Rork.

«По факту против нас опять вся Европа», — убеждён Эмиль Н.

Саммит НАТО в Брюсселе. 2022 Nato.int

«Борьба до последнего украинца со стороны ЕС началась», — рассуждает Денис Г.

«Они нам объявляют войну? Это официальное объявление войны», — считает Crew.

«Глава «евронатовского» отдела по решению проблем», — иронизирует Владимир.

«Реально хотят до последнего украинца воевать, европейцы с точки зрения цинизма переплюнули сами себя», — пишет Андрей.

«Обалдеть, заявление от главы дипломатии… Маски сброшены…» — удивлён Сергей.

«Говорят и даже не прикрываются», — заметил Арсений И.

«Украина это заявление «съест», думая, что о них заботятся», — подчеркнул Иван И.

«Другого и не ожидалось. Они хотят ослаблять Россию. Главная их задача. А не людей сохранить», — убеждён Михаил Д.

«Великий дипломат», — иронизирует Старк.