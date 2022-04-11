Брюссель, , 11:31 — REGNUM Европейский союз стремится решить конфликт на Украине силовым путём и намерен усилить военную поддержку Киева. Об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель 11 апреля, прибыв на встречу глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

Жозеп Боррель Министерство иностранных дел Российской Федерации

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Ранее, как сообщало ИА REGNUM, Боррель заявил, что ситуация на Украине «должна быть выиграна на поле боя». Теперь он подтвердил свои слова и пообещал, что будет обсуждаться расширение помощи Киеву.

«Да, войны выигрывают или проигрывают на поле боя», — приводит слова Борреля пресс-служба Еврокомиссии.

По его словам, эскалация напряжённости в Донбассе усилится «в ближайшие дни», а вот в Киев «можно ездить сколько угодно». В украинской столице, добавил он, снова открыта миссия ЕС.

Боррель рассказал, что на встрече с главами МИД стран ЕС будут подняты вопросы полномасштабного применения санкций в отношении России.

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