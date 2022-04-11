Хама, Сирия, 11 апреля, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Боевики исламистских группировок обстреляли город Барака на севере сирийской провинции Хама. Об этом 11 апреля сообщает официальное информационное агентство SANA.

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По данным журналистов, ракетный обстрел был произведён из района города Джсир-эш-Шугур в провинции Идлиб, находящегося под контролем группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В результате обстрела двое мирных жителей получили тяжёлые ранения.

Боевики продолжают удерживать под контролем ряд территорий на севере Сирии, в частности — районы провинции Идлиб.