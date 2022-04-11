Донецк, 11 апреля 2022, 11:18 — REGNUM Украинские боевики обстреляли Горловку в Донецкой Народной Республике, выпустив два снаряда калибра 122 мм. Об этом 11 апреля сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в результате обстрелов один человек погиб и четверо ранены.
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