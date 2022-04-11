Михтарлам, , 11:17 — REGNUM В Афганистане земельный спор привёл к жертвам. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

Убийство kropekk_pl

Инцидент произошёл в афганской провинции Лагман. Официальные представители талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сообщили, что по меньшей мере два человека были убиты и ещё четверо ранены в столкновении из-за земли между двумя кланами в уезде Алишанг.

Информационное агентство «Бахтар» сообщило, что полицейское управление талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Лагмане арестовало 15 человек в связи с этим делом.