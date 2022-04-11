Бухарест, , 11:17 — REGNUM По меньшей мере один человек погиб и трое получили ранения различной степени тяжести в результате масштабного ДТП на международной трассе DN7 в долине Олт на юго-западе Румынии. Об этом 11 апреля сообщает бухарестский телеканал Digi24.

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Согласно официальной информации, утром 11 апреля цистерна, перевозившая подсолнечное масло, столкнулась с грузовым автомобилем. Из-за инцидента была перекрыта часть автомагистрали, соединяющей Румынию с Венгрией и Болгарией.

Детали происшествия устанавливаются. В данный момент автомобильное движение в регионе осуществляется по альтернативным дорогам.

Ведется следствие.