Москва, , 11:16 — REGNUM На 22 августа 2022 года намечен миссии «Луна-25» с космодрома Восточный, которая станет первой за 46 лет отечественной лунной миссией. Об этом 8 апреля рассказл на пресс-конференции заместитель генерального конструктора по электрическим системам НПО имени Лавочкина Александр Митькин.

АМС «Луна-25» Алексей Кондратов © aex.ru

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«18 июля мы выезжаем на космодром Восточный, и 22 августа мы полетим на Луну», — сказал он.

При этом первоначально миссия «Луна-25» должна была отправиться к естественному спутнику Земли в июле текущего года, ее главной миссией станет отработка базовых технологий мягкой посадки в околополярной области и проведение контактных исследований заданного района южного лунного полюса.

Отметим, миссия «Луна-26» для картографирования ожидается в 2024 году, «Луна-27» для исследования грунта — в 2025 году и «Луна-28» для забора лунного грунта и отработки схемы посадки российских космонавтов — в 2027—2028 годах.