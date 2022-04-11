Москва, 11 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. Участники первого и второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — одного из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей» — организовали ряд экскурсий с осмотром достопримечательностей Курской и Орловской областей, Республики Башкортостан, городов Коломна и Ростов-на-Дону, для вынужденных переселенцев из Донецкой и Луганской Народных Республик.

Наталья Стрельцова, ИА REGNUM Экскурсия

Экскурсоводами стали участники новой программы «Послы гостеприимства», которая была запущена в 2022 году. Послами названы 107 профессионалов туриндустрии, полуфиналистов и финалистов конкурса «Мастера гостеприимства», которые не только развивают туристическую привлекательность своих регионов, но и объединяют заинтересованных сферой гостеприимства людей в большие сообщества на местах.

«Участники проектов и конкурсов нашей платформы «Россия – страна возможностей» — отзывчивые, добрые, неравнодушные люди. Некоторые наши выпускники вступили в ряды добровольцев и волонтеров и помогают в организации комфортного размещения и проживания переселенцев, кто-то смог привлечь спонсоров и таким образом помочь финансово. Идея команды «Мастеров гостеприимства» по организации культурного досуга беженцев в разных субъектах показалась крайне востребованной. Кто, как не лучшие эксперты в области гостеприимства нашей страны, могут дать возможность гостям чувствовать себя как дома, а также наглядно показать им, что Россия – страна с уникальной историей и культурным наследием, где живут талантливые, открытые, интересные, небезразличные люди», — рассказал журналистам первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов .

«Заряжать людей положительными эмоциями, удивлять и вдохновлять, открывать для гостей интересные места – основные задачи индустрии гостеприимства. «Мастера гостеприимства» всегда радушно встречают каждого, а главное, они готовы показать и рассказать о том, насколько прекрасна наша страна и каждый ее регион», — отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов.

Послами гостеприимства были организованы культурно-познавательные экскурсии по самым интересным местам российских городов.

Победитель конкурса «Мастера гостеприимства», кандидат исторических наук Роман Богатырев познакомил гостей из Донбасса с историей города Орла и его знаменитыми уроженцами.

«При проведении экскурсии для гостей Орловщины было приятно наблюдать живой интерес к истории города и нашего края. Участники задавали вопросы, фотографировались на фоне памятников и архитектурных построек. Сама экскурсия стала одной из составляющих трека «Добро» конкурса «Лидеры России» платформы «Россия – страна возможностей». На первой прогулке присутствовало 15 человек, поэтому в рамках своего социального проекта несомненно буду продолжать проводить экскурсии для переселенцев», – отметил Роман Богатырев.

В Курской области полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства» Анастасия Золотарева сделала акцент на культурно-исторических достопримечательностях и православных святынях: «Вместе с коллегами из Туристско-информационного центра Курской области при поддержке регионального Комитета по культуре подготовили экскурсионные программы. Посетили Курскую Коренную Рождества Пресвятой Богородицы мужскую пустынь, усадьбу А. А. Фета, где самые маленькие экскурсанты покатались на повозке, запряженной осликом. Также всем понравилась обзорная экскурсия по историческому центру города. Наши экскурсии уже охватили более 100 человек, в ближайшее время планируем организовать дополнительные экскурсии ещё для 500 гостей».

Ирина Сазоненко, полуфиналист конкурса «Мастера гостеприимства», познакомила гостей с древними воинскими традициями города Коломны как пограничной средневековой крепости.

«Наш город насчитывает более, чем 840-летнюю историю и, конечно, в первую очередь, гостям мы показали одну из самых больших и мощных крепостей своего времени – Коломенский кремль и совершили пешую экскурсию по его территории. Ещё одним интересным местом стал музей «Душистыя радости», где участники нашей прогулки узнали о развитии мыловарения и парфюмерии России XIX века. Хотелось бы поблагодарить Администрацию городского округа Коломна за организацию экскурсии», — рассказала Ирина Сазоненко.

Дети и их педагоги из города Петровское были очарованы красотой башкирской столицы и оценили местный стритфуд. Их проводником стала победитель конкурса «Мастера гостеприимства» Лейсан Сулейманова:

«Центру экскурсий «Suleyman travel» совместно с общественной палатой Республики Башкортостан и Баштурсоюзом удалось познакомить ребят с Уфой. Мы побывали на площади башкирского героя Салавата Юлаева, в историческом центре, посетили современное пространство Арт-квадрат и даже попробовали национальную уличную еду – кыстыбургеры от Марата Насхутдинова , победителя первого сезона конкурса «Мастера Гостеприимства». Ребята остались довольны сюрпризами, заготовленными на экскурсии. Впереди у них обширная программа путешествий по интересным местам Башкирии».

Экскурсию по знаковым местам южной столицы России для вынужденных переселенцев организовал финалист конкурса «Мастера гостеприимства» Константин Малышев совместно с экскурсоводами из региональной команды по студенческому туризму «Студтуризм. ЮФУ», реализуемой на базе Южного федерального университета.

«Перспективные молодые экскурсоводы и организаторы туров, объединенные проектом «Студтуризм. ЮФУ», подарили гостям нашего города увлекательную пешую прогулку. Хочу сказать ребятам, в частности Анастасии Стрельцовой и Евгению Дробину, спасибо за отклик и поддержку. В ходе экскурсии наибольшее впечатление на гостей из Донбасса произвела набережная Дона. Причалы прогулочного флота, корабли и теплоходы, памятники и интересные арт-объекты, сидящие на берегу рыбаки и крик чаек…всё это погрузило их в ростовскую атмосферу. Также прогулка охватила ключевые достопримечательности города. Мы были рады видеть счастливые, заинтересованные лица людей. Обязательно продолжим такой интересный формат наших встреч!», — рассказал Константин Малышев.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов добавил, что в городах, принимающих переселенцев, продолжается организация бесплатных экскурсионных прогулок и поездок. Ещё одной активностью для гостей регионов станут тематические интеллектуальные игры по культуре, литературе, искусству и туризму, которые сейчас разрабатываются послами гостеприимства. А некоторые из мастеров готовят для вынужденных переселенцев брендированную сувенирную продукцию своих регионов, которую гости получат на память.