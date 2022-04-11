Новокузнецк, Кемеровская область, 11 апреля 2022, 11:16 — REGNUM В Новокузнецке от коронавируса привились 240 515 человек, из них — 73 950 лиц, старше 60 лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.
По официальным данным, по согласию с родителями вакцинировано 377 подростков.
При этом 36 757 кузбассовцев прошли курс ревакцинации.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что ситуация с заболеваемостью по COVID-19 и ОРВИ в Новокузнецке остаётся стабильной.
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