Новокузнецк, Кемеровская область, 11 апреля, 2022, 11:16 — ИА Регнум. В Новокузнецке от коронавируса привились 240 515 человек, из них — 73 950 лиц, старше 60 лет. Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

(сс) World Health Organization Вакцинация против коронавируса

По официальным данным, по согласию с родителями вакцинировано 377 подростков.

При этом 36 757 кузбассовцев прошли курс ревакцинации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ситуация с заболеваемостью по COVID-19 и ОРВИ в Новокузнецке остаётся стабильной.