В ВС Южной Кореи выявили свыше 1,1 тыс. случаев заражения коронавирусом
Сеул, 11 апреля, 2022, 11:15 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 апреля сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.
По их словам, коронавирус выявлен у 1183 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты, министерства обороны и Объединенного комитета начальников штабов.
Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 106 102.
Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 90 928 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 15 424 598.
Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили менее 100 тыс. носителей SARS-CoV-2