Москва, , 11:14 — REGNUM Если Россия выйдет из проекта МКС после 2024 года, то зарубежные партнёры могли бы покупать за рубли услуги по поддержанию станции. Об этом 11 апреля заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Они могут на коммерческой основе с нами решать вопросы, которые мы раньше решали за счёт нашего персонального вклада в работу станции», — приводит слова Рогозина РИА Новости.

Он добавил, что зарубежные партнёры могут перейти на коммерческие отношения и покупать услуги за рубли, а Россия может пойти им навстречу «ради спасения станции от неуправляемого падения на Землю».

По словам Рогозина, если Россия решит свернуть деятельность на МКС и объявит о развёртывании Российской орбитальной служебной станции (РОСС), то она оповестит партнёров в соответствии с прописанными процедурами.

Также он отметил, что если партнёры попытаются сохранить МКС без участия России, то им придётся компенсировать это техническими средствами, которых у них пока нет. А создать такие средства, которые Россия использует для поддержания работы станции, «практически невозможно», подчеркнул Рогозин.