Рыбинск, Ярославская область, , 11:26 — REGNUM В Рыбинске Ярославской области вандалы испортили памятник Остапу Бендеру, установленный к юбилею города. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40».

Памятник Бендеру в Рыбинске Rybinsk.ru

11 марта канал опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой видно, что у памятника Остапу неизвестные отломили ключ, который он держал в руке.

Пока что о поимке вандалов не сообщается. Памятник Остапу Бендеру был установлен в 2021 году в память о съемках эпизодов фильма «12 стульев».

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