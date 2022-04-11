Рыбинск, Ярославская область, 11 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Рыбинске Ярославской области вандалы испортили памятник Остапу Бендеру, установленный к юбилею города. Об этом сообщает телеканал «Рыбинск-40».

Rybinsk.ru Памятник Бендеру в Рыбинске

11 марта канал опубликовал в своих социальных сетях фотографию, на которой видно, что у памятника Остапу неизвестные отломили ключ, который он держал в руке.

Пока что о поимке вандалов не сообщается. Памятник Остапу Бендеру был установлен в 2021 году в память о съемках эпизодов фильма «12 стульев».