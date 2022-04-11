Белгород, 11 апреля 2022, 11:16 — REGNUM Финал чемпионата России по компьютерному спорту впервые состоится в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля в пресс-службе правительства региона.
Киберспортсмены будут состязаться в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 22, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL — The Game. Победили в каждой из дисциплин разделят между собой призовой фонд в размере 3,6 млн рублей.
Финал чемпионата пройдёт 21 и 22 мая в спорткомплексе «Белгород Арена».