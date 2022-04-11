Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Картина «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» стала лидером международного проката в первый уик-энд. Об этом 11 апреля пишет Collider.

Постер фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» Twitter-аккаунт франшизы «Фантастические твари»

Фильм дебютировал в 22-х странах и уже собрал $58 млн. Лучше всего третья часть «Фантастических тварей» показала себя в Китае — там за три дня картина заработала $10 млн. В Германии — $9,4 млн, в Японии — $8,6 млн, в Великобритании — $8 млн, а в Австралии — $3,9 млн.

ИА REGNUM напоминает, что премьеру «Фантастических тварей: Тайны Дамблдора» в России перенесли на «неопределённый срок». Релиз должен был состояться 14 апреля 2022 года.

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