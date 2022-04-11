Москва, 11 апреля, 2022, 11:11 — ИА Регнум. Территория Ближнего Востока рассматривается в качестве приоритетного места встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл и Папа Римский

«С самого начала папа и патриарх хотели встретиться там, где существуют проблемы, где христианское население нуждается в поддержке, поэтому, конечно, Ближний Восток рассматривается как одно из приоритетных направлений для подготовки такой встречи», — сказал Иларион.

По его словам, в нынешнее непростое политическое время необходимо озаботиться не только содержанием повестки встречи патриарха и папы Римского, но и вопросами безопасности и логистики.