Казань, 11 апреля, 2022, 11:26 — ИА Регнум. В Татарии установили даты проведения в текущем году праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам. Соответствующий указ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Иван Шилов ИА REGNUM Татария

В документе говорится, что Ураза-байрам в этом году будет отмечаться 2 мая, празднование Курбан-байрам состоится 9 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Казани организовали международный конкурс на разработку эскизного проекта Соборной мечети, которая расположится на месте парка аттракционов «Кырлай». Ее вместительность составит не менее 10 тыс. человек. Первый камень под основание заложат в конце мая, приступить к строительным работам планируют осенью.

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