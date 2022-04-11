Калуга, 11 апреля, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Калужская область столкнулась с первыми последствиями паводка. Из-за разлива рек оказались подтопленными придомовые территории, мосты, участки дорог в Боровском, Перемышльском и Малоярославецком районах. Осложняется ситуация в Дзержинском, Жуковском, Людиновском, Козельском районах и Обнинске. Об этом 11 апреля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на губернатора Владислава Шапшу.

Пресс-служба правительства Калужской области Растёт уровень воды в реке Протве

«Держал на контроле работы по восстановлению транспортного сообщения с населенными пунктами в Малоярославецком районе, где оно было прервано из-за повреждения временных мостов и объездов, которые устанавливались на период реконструкции существующих. Сработали четко и быстро. Лодочные переправы, работа с людьми – все было организовано оперативно», — отметил Владислав Шапша.

По информации Главного управления МЧС по Калужской области, ежедневно уровень воды в реках региона продолжает расти. По состоянию на 11 апреля на контроле спасателей находится 11 ситуаций, связанных с нарушением транспортного сообщения с населёнными пунктами и садоводческими некоммерческими товариществами на территории семи муниципальных районов. Наиболее сложная обстановка складывается в Боровском, Малоярославецком и Перемышльском районах, где в результате подъема воды в малых реках произошло затопление мостовых сооружений на дорогах местного значения, ведущих в 12 населенных пунктов, и два садоводческих некоммерческим товарищества. Всего в зоне негативного воздействия паводка находятся порядка 935 человек.