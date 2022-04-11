Тунис, 11 апреля, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Ряд оппозиционных политических партий и общественных движений Туниса договорились о создании оппозиционного президенту страны «Демократического фронта». Об этом 11 апреля сообщает Al-Araby-al-Jadid.

M.Rais

По данным журналистов, инициатором создания новой коалиции стало движение «Граждане против переворота», выступающее с критикой действий президента Кайса Сайеда, де-факто монополизировавшего исполнительную, законодательную и судебную власть в стране.

Одним из лидеров коалиции стала бывший вице-спикер распущенного парламента Туниса Самира аш-Шабаши, которая назвала правительство Сайеда «нелегитимным».

»Правительство нелегитимности будет преобразовано нами в правительство национального спасения», — заявила аш-Шабаши.