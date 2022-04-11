Барнаул, , 11:10 — REGNUM В Алтайском крае вместе с резким потеплением и освобождением водоемов ото льда начались трагедии. СУ СК РФ по Алтайскому краю 11 апреля известило о возбуждении уголовного дела по факту утопления 8-летней девочки в Алтайском районе. Подробности сообщает телеграм-канал ведомства.

Станислав Жуковский. Весенняя вода. 1898

По данным следствия, трагедия произошла вечером 8 апреля 2022 года в селе Сараса Алтайского района девочка и её сосед — школьник — каталась на велосипедах. Проезжая по участку местности вдоль реки Сараса, несовершеннолетняя решила подойти к берегу посмотреть на воду. Поскользнувшись, девочка упала в реку, и ее унесло течением. На следующий день тело ребенка обнаружили в водоеме недалеко от села.

В настоящее время следователями СК проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ГУ МЧС РФ Алтайскому краю, в 2020 году погибли 64 человека, 12 из них — дети.

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