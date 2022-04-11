Москва, , 11:10 — REGNUM Ежегодную официальную статистику развития индустриальных парков и промышленных технопарков в России обнародовало Министерство промышленности и торговли (Минпромторг) РФ.

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Согласно этим данным, в настоящее время в России 396 таких объектов, что на 65 больше чем в 2020 году.

Также указывается, что на территории Российской Федерации по итогам 2021 года действует и создается 306 индустриальных парков. На их территории размещены более 4,2 тыс. предприятий (прирост за 2021 год — 500 предприятий), которыми было создано более 7,5 тысяч новых рабочих мест.

При этом объем внебюджетных инвестиций резидентов в открытие новых производств составил свыше 187 млрд рублей, что на 14% больше чем в 2020 году.

Кроме того, уточняется, что число действующих и создаваемых промышленных технопарков в России возросло более чем на 20% и составляет 90 объектов с общей площадью порядка 2,1 млн кв. м подготовленных площадей, которые обеспечены коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания «РТ-Инвест» государственной корпорации «Ростех» запустит в Подмосковье дополнительные мощности по сортировке отходов.