Красногорск, , 11:10 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера состоится без присутствия журналистов и пресс-конференции, передают РИА Новости со ссылкой на главу МИД Австрии.

Нехаммер планирует обсудить с Путиным возможность прекращения огня на Украине, военные преступления и организацию гуманитарных коридоров.

Глава Австрии станет первым лидером страны — участницы Европейского союза, посетившим Россию после начала специальной военной операции на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит Москву 11 апреля.

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