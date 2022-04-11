Красногорск, 11 апреля 2022, 11:10 — REGNUM Встреча президента России Владимира Путина и австрийского канцлера Карла Нехаммера состоится без присутствия журналистов и пресс-конференции, передают РИА Новости со ссылкой на главу МИД Австрии.
Нехаммер планирует обсудить с Путиным возможность прекращения огня на Украине, военные преступления и организацию гуманитарных коридоров.
Глава Австрии станет первым лидером страны — участницы Европейского союза, посетившим Россию после начала специальной военной операции на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, канцлер Австрии Карл Нехаммер посетит Москву 11 апреля.
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