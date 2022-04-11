* талибы — запрещённая в России организация

Чарикар, Афганистан, 11 апреля, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Местные источники в афганской провинции Парван утверждают, что талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был убит молодой человек. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

По словам собеседников, молодой человек был арестован талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в ночь на 10 апреля, а утром его тело с ножевыми ранениями было передано его семье.

Источники добавляют, что молодого человека звали Нематулла, он был жителем деревни Дехмалай уезда Баграм провинции Парван.

Родственники Нематуллы говорят, что он был простым рабочим и не принадлежал ни к какой группировке. По их словам, накануне талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также арестовали зятя Нематуллы, судьба которого пока неизвестна.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Парване пока не дали комментариев.