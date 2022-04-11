Ростов-на-Дону, , 11:07 — REGNUM Ростовская епархия опровергла появившуюся в социальных сетях информацию о том, что Московская патриархия отправляет в Ростов-на-Дону гречку и сахар якобы из-за наступившего продовольственного кризиса в стране. Это сообщение является ложным.

Собор Рождества Пресвятой Богородицы. Ростов-на-Дону Екатерина Булатова © ИА REGNUM

Как отметил пресс-секретарь Донской митрополии Игорь Петровский, в основу фейка положен тот факт, что епархии Русской православной церкви формируют и отправляют фуры с помощью для беженцев. Гуманитарный груз направляют в пункты временного размещения беженцев, а также по месту их проживания, пишет телеграм-канал «Война с фейками. Ростов». Дефицита продовольствия в России, и в частности Ростовской области, нет.

Жителей Ростовской области просят доверять только официальным источникам информации.