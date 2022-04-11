Москва, 11 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. Евросоюз готов исправить свою «зелёную» повестку и приверженность российскому газу перед лицом США и намерений Вашингтона поставлять в ЕС сланцевый газ. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и ответ России: ограничения и импортозамещение — все новости»

"Европа — стареющий, но пока ещё прилежный американский ученик. Она готова быстро исправиться. Назло России и на радость американским денежным мешкам, которым нет никакого дела до природы и здоровья граждан Евросоюза», — написал Медведев.

Он выразил своё удивление тем фактом, что европейцы, «ни секунды не думая», плюнули на все свои «незыблемые ценности» и «глобальные вызовы и угрозы» последних десятилетий: «И устремились вперёд к своему счастью — новой грязной энергетике. Ну что же, скоро они получат свободное от российского режима топливо. Думаю, недалёк тот день, когда улыбающаяся Грета Тунберг появится в Европе в рекламе автозаправок под американским брендом».