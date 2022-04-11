Брест, Белоруссия, , 11:06 — REGNUM В понедельник, 11 апреля, в Международный день освобождения узников нацистских концлагерей, в выставочном зале Мемориального комплекса «Брестская крепость» состоится мировая премьера документального фильма «Непокорённые», созданного Фондом Александра Печерского.

Непокоренные. Афиша Фонд Александра Печерского

Создатели фильма впервые в отечественной и зарубежной документалистике обращаются к феномену сопротивления в нацистских концлагерях и центрах уничтожения. По мнению автора сценария Ильи Васильева, восстания и побеги советских военнопленных стали одним из самых ярких символов несокрушимости человеческого духа и уникальным примером для будущих поколений.

Основная сюжетная линия фильма «Непокоренные» посвящена судьбам участников сопротивления в концлагерях Маутхаузен и Пенемюнде. Побег Михаила Девятаева и его товарищей из лагеря на немецком самолете – одна из самых героических страниц Великой Отечественной войны, а побег советских военнопленных из «блока смерти» в Маутхаузене и массовое убийство беглецов местным населением – один из самых трагических и позорных эпизодов Второй мировой.

Еще одна тема фильма — сопротивление в центрах уничтожения европейских евреев: Собиборе, Треблинке и Освенциме. В фильме также рассказывается забытая история самой крупной подпольной организации военных лет – Братского союза военнопленных (БСВ), действовавшего в Южной Германии в 1943–1944 гг.

Съемки фильма проходили в России, Австрии и Германии. В фильме приняли участие известные российские и немецкие историки: Рейнхард Отто, Фалк Пингель, Станислав Аристов, руководители мемориалов Дахау, Заксенхаузен, Маутхаузен и Пенемюнде.

Закадровый текст к фильму читает тележурналист Владимир Познер, который принимал участие в судьбе одного из самых известных героев сопротивления — Александра Печерского, возглавившего восстание в лагере смерти Собибор. Музыку к фильму написал знаменитый российский композитор Александр Журбин.