Санкт-Петербург, 11 апреля, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В результате конкурентной борьбы, в которой приняли участие сразу три компании, фонд дольщиков Ленинградской области выбрал подрядчика на проблемный долгострой в Сосновом Бору. Контракт планируется подписать на 441,06 млн рублей. Итоговая цена почти не отличается от стартовой, передаёт ИА REGNUM.

Долгострой

В задачи исполнителя входит достройка двух домов в квартале №2 г. Сосновый Бор, которые начинала возводить компания «Монтажстрой». Один объект победитель тендера взялся достроить за семь месяцев вместо девяти, а второй — за 15 вместо 18.

Победителем признали ООО «Новый город» из Санкт-Петербурга, учрежденное в мае 2010 года. Владелец и директор — Светлана Сафронова. По открытым данным, фирма ранее выступала исполнителем нескольких десятков госконтрактов.

Напомним, фонд дольщиков Самарской области также объявил тендер по выбору подрядчика на достройку трёх домов в Тольятти, которые ранее строил ЖСК «Виктория».