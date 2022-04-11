Тольятти, Самарская область, , 11:09 — REGNUM Бывшего начальника отделения почтовой связи города Тольятти обвинили в присвоении вверенного ему имущества. Об этом 11 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Почта России Дарья Драй © ИА REGNUM

По версии следствия, с марта по июнь 2020 года фигурантка уголовного дела не раз присваивала деньги, находящиеся в кассе почтового отделения, путем проставления подписи об их получении от имени третьих лиц.

Следователи выявили девять эпизодов преступной деятельности обвиняемой.

В материалах дела указано, что общая сумма незаконного денежного обогащения составила свыше 48 тысяч рублей, при этом более девяти тысяч рублей предназначались для осуществления компенсационных выплат инвалидам и ветеранам труда.

«В ходе проведения следственных действий обвиняемая пояснила, что совершила данное преступления ввиду тяжелого финансового положения и наличия кредитных обязательств», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области дело о хищении средств банка передадут в суд.