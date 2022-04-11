Москва, , 11:06 — REGNUM Рост ВВП – это виртуальный показатель, который, по большому счету, не так важен, как три других – реальные доходы населения, занятость и уровень бедности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 апреля заявил директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. Так он прокомментировал прогнозы Всемирного банка, согласно которым российский ВВП в 2022 году снизится на 11,2%.

Падение Mike Licht

«Важно не то, каким в итоге окажется рост ВВП, а три других главных индикатора, – сказал Остапкович. – Бенефициарами экономического роста являются люди. А экономический смысл жизни людей – это доход и занятость. Как поведут себя реальные располагаемые доходы, занятость и уровень бедности – вот это три главных индикатора. ВВП – это виртуальный показатель. У нас 20% ВВП делается в неформальном секторе. Практически в теневом. Надо хотя бы дождаться итогов Росстата за II квартал. А это будет не раньше конца июля».

Как подчеркнул Остапкович, поднять ВВП – это задача, которая «решается на раз-два».

«Возьмите эмиссионный кредит у Центрального банка (3-4 трлн рублей), запустите в какой-нибудь бредовый проект типа разворота рек. Лампочки будут мигать, землеройные машины ездить, рабочие работать. И ВВП будет расти. А уровень жизни – нет», — сказал Остапкович.

По его мнению, для реального улучшения ситуации нужно менять структуру экономики и переходить от предложения сырьевых товаров к предложению товаров с высокой добавленной стоимостью, высоким переделом, к развитию обрабатывающей промышленности и высокотехнологичных услуг.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Остапкович назвал шарлатанством прогнозы о конкретных значениях снижения российского ВВП.

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