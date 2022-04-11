Джакарта, , 11:05 — REGNUM Тело погибшего в США сына индонезийского дипломата доставят в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Индонезия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Полиция Соединенных Штатов расследует инцидент, в результате которого погиб ребенок индонезийского дипломата, работавшего в посольстве Индонезии в Вашингтоне.

Сына индонезийского дипломата сбил автомобиль.

«Юридические действия против водителя будут зависеть от результатов расследования», — говорится в официальном заявлении посольства Индонезии в округе Колумбия.

Как сообщало ИА REGNUM, сын индонезийского дипломата ждал школьный автобус вместе со своим отцом и 18-месячным братом. Внезапно автомобиль вылетел с трассы и врезался в них. Все трое были доставлены в больницу, но жизнь семилетнего мальчика спасти не удалось.

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