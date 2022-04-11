Новосибирск, , 11:04 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 781 пациент, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

За прошедшие сутки было выявлено 186 новых носителей коронавируса. За это же время 228 человек выписаны с выздоровлением, 12 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 253 518 случаев заражения коронавирусом, 245 174 человека выписаны, умерли 5489 человек, в реанимации находятся 122 человека, на ИВЛ – 17 пациентов. Всего сделано 4 237 205 тестов на коронавирус.