Новосибирск, 11 апреля, 2022, 11:04 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 11 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализирован 781 пациент, в том числе семь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

За прошедшие сутки было выявлено 186 новых носителей коронавируса. За это же время 228 человек выписаны с выздоровлением, 12 пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 253 518 случаев заражения коронавирусом, 245 174 человека выписаны, умерли 5489 человек, в реанимации находятся 122 человека, на ИВЛ – 17 пациентов. Всего сделано 4 237 205 тестов на коронавирус.