Благовещенск, , 11:06 — REGNUM За неделю с укусами клещей в медучреждения Амурской области обратились семь жителей региона. Об этом 11 апреля сообщил телеграм-канал Благовещенска №1.

Клещ

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Против клещевого вирусного энцефалита в регионе привиты 10 071 человек. В том числе вакцинированы от этой инфекции 2999 детей до года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области 8 апреля был зарегистрирован первый в 2022 году случай присасывания клеща к человеку.