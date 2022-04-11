Москва, 11 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Власти США давно ждали момента, когда можно будет реализовывать сланцевый газ в Европе вместо российского природного газа. Об этом в своём телеграм-канале написал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Joshua Doubek Добыча сланцевого газа в США

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«Такого момента Америка ждала давно, тщательно к нему готовилась. Климатическая политика США в последние годы — это демонстративное пренебрежение международными соглашениями в природоохранной сфере (в том числе Киотским и Парижским). Болтовня об экологии важна, но деньги важнее», — написал Медведев.

По его словам, в случае, если бы США ратифицировали Киотский протокол, они вынуждены были бы существенно сокращать парниковые выбросы на своих производствах: «Или покупать квоты у других стран. Но пока Европа вкладывала средства в борьбу с глобальным потеплением, США сидели на своих деньгах, как наседка на яйцах. Не то что «добрые дурачки» вроде Германии, которая успела принять программу Energiewende, общая стоимость которой оценивается в 500−600 млрд евро».

Медведев отметил, что подобная ситуация прямо сказалась на стоимости энергии и нанесла существенный ущерб конкурентоспособности производителей из Германии на мировых рынках, в том числе и на рынке США: «В то же время США спокойно субсидировали собственную экономику за счёт остальных государств мира. Только скрытые утечки метана заставили бы Америку потратить на покупку новых квот до $700 млрд за 2008−2017 гг. А так — деньги в целости и сохранности».

Зампред Совбеза РФ отметил, что «пусть «честный неудачник» Германия теперь плачет, судорожно подсчитывая убытки»: «У Америки всё хорошо пока есть европейские глупцы, готовые оплачивать её экологические счета».