Кызыл, , 11:01 — REGNUM В Туве за минувшую неделю с 4 по 10 апреля выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель заболеваемости составил 3,3 на 100 тыс. населения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Тестирование на коронавирус (сс) Е. Самарин. Mos.ru

«По отношению к предыдущей неделе заболеваемость снизилась на 42,1%. Высокая доля заболеваемости приходится на возрастные категории: 50-64 года – 4 случая, 30-49 лет–3,18-29 лет – 3, 65 и старше – 1 случай», — отметили в ведомстве.

Таким образом, по данным федерального оперштаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 44,4 тыс., выздоровели к настоящему времени 40,4 тыс. человек. В ковидных стационарах на 11 апреля лечатся 11 пациентов.