Москва, 11 апреля, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Компания «РТ-Инвест» государственной корпорации «Ростех» запустит в Подмосковье дополнительные мощности по сортировке отходов. Об этом сообщает пресс-служба госкорпорации.

Иван Шилов ИА REGNUM Ростех

Уточняется, что в результате этого отбор вторичных материальных ресурсов удастся увеличить в два раза.

Также указывается, что после этого компания будет перерабатывать более 3,3 млн тонн отходов ежегодно, что составляет порядка половины от их общего объема в Московской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские власти давно борются за европейский энергетический рынок, и сейчас у них появилась возможность захватить его под вывеской «борьбы с Россией».