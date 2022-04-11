Чебоксары, , 11:00 — REGNUM В Чувашии для эвакуированных граждан республик Донбасса предоставлено около 840 вакансий для трудоустройства, в настоящее время вышли на работу четыре беженца. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 11 апреля заявила на планёрке в правительстве глава минтруда Алена Елизарова.

За работой Александр Погожев © ИА REGNUM

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По её словам, все прибывающие в Чувашию беженцы из Донбасса и Украины «вне зависимости от наличия гражданства» получают социальную помощь и поддержку, в том числе при трудоустройстве.

«На сегодняшний день 43 работодателя заявили о готовности трудоустроить прибывших на территорию республики граждан и заявлено 839 свободных рабочих мест. Среди рабочих мест заявлены такие специальности, как водитель, бухгалтер, оператор ЭВМ, диспетчер, инженер-технолог и так далее. Часть вакансий предполагает предоставление жилья. Данный список, безусловно, ежедневно актуализируется, и он практически каждый день пополняется», — заявила Алена Елизарова.

Министр труда также отметила, что пока трудоустроены четыре человека. В пунктах временного размещения проходят выездные ярмарки вакансий, по итогам которых в настоящее время 148 человек изъявили желание трудоустроиться в ту или иную организацию. О том, какие зарплаты предлагают на предприятиях, не сообщалось.

Помимо этого, для беженцев планируют организовать пункт обмена гривен на рубли в обменном пункте в северо-западном районе Чебоксар. Также рассматривают 227 заявлений об оказании единовременной материальной помощи в размере 10 тыс. рублей.

Алена Елизарова напомнила, что в благотворительный фонд для оказания помощи жителям Донбасса поступило более 11 млн рублей, самый большой взнос сделал 94-летний ветеран из Алатыря Анатолий Михайлович Подгорнов, который передал свои накопления на помощь детям Донбасса.

«Все собранные средства будут направлены на предоставление адресной помощи, в том числе эвакуированным гражданам», — сказал глава минтруда.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию прибыли 1075 беженцев, из них 253 ребёнка. Из них на двух поездах приехали 912 человек, самостоятельно добрались 163 беженца.

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