Лондон, , 10:59 — REGNUM Королева Великобритании Елизавета II высказалась о том, как чувствует себя после перенесённого коронавируса. Об этом 11 апреля пишет The Sun.

Королева Великобритании Елизавета II Foreign and Commonwealth Office

Елизавета II в ходе онлайн-встречи с медиками одной из Лондонских больниц отметила, что вирус COVID-19 делает людей «уставшими и истощенными». «Очевидно, что коронавирус в тяжёлой форме — это очень пугающий опыт», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что Елизавета II заразилась коронавирусом в феврале 2022 года. В результате этого монарх на время болезни отказалась от ряда своих обязательств, в том числе появлений на публичных мероприятиях.

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