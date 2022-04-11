Лондон, 11 апреля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Королева Великобритании Елизавета II высказалась о том, как чувствует себя после перенесённого коронавируса. Об этом 11 апреля пишет The Sun.

Foreign and Commonwealth Office Королева Великобритании Елизавета II

Елизавета II в ходе онлайн-встречи с медиками одной из Лондонских больниц отметила, что вирус COVID-19 делает людей «уставшими и истощенными». «Очевидно, что коронавирус в тяжёлой форме — это очень пугающий опыт», — добавила она.

ИА REGNUM напоминает, что Елизавета II заразилась коронавирусом в феврале 2022 года. В результате этого монарх на время болезни отказалась от ряда своих обязательств, в том числе появлений на публичных мероприятиях.