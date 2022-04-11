Стокгольм, 11 апреля, 2022, 11:06 — ИА Регнум. 11 апреля газета SvD опубликовала редакционную статью, автор которой (Туве Ливендаль) утверждает, что фактически сейчас шведы и международные наблюдатели по сути наблюдают за нескоординированной политикой безопасности в отношении главного внешнеполитического вопроса — войдет ли страна в НАТО или нет.

Tage Olsin Правительство Королевства Швеция

Как написала Ливендаль, премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон, министр иностранных дел страны Анн Линде и министр обороны Петер Хультквист «появляются и исчезают со сцены, казалось бы, совершенно без всякой координации», когда речь идет о вопросе НАТО.

Более того, последние заявления ставят вопрос, по мнению автора, об управляемости правительства.

«Всем должно стать ясно, кто возглавляет правительство Швеции. Но сейчас слишком много вопросов», — заключила журналистка.